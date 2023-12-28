NUREL: TOSUNOĞLU BENDEN 2.5 MİLYON RÜŞVET İSTEDİ

Ada TV ekranlarında yayımlanan Gündem Özel programına katılan ve Cüneyt Özdemir ' in sorularını yanıtlayan iş insanı Redif Nurel önemli açıklamalarda bulundu.

İş insanı Nurel,bir kulüp başkanının, Turizm Bakanlığı’na 10.000 TL kulübe yardım için makbuz kestiğini ancak karşılığında bakanlıktan 5.000 TL’lik yardım yapıldığını kaydetti.

Nurel, 5.000 TL’yi tenezzül edip alan bakanlar ve milletvekilleri varsa bu ülke bitme noktasına geldiğini iddia etti.

NUREL: BENDEN 2.500.000 TL İSTENDİ

İş insanı Nurel, "otel yapacağım dönemde Kalkınma Bakanlığı’ndan çıkacak krediyle ilgili bizzat benden 2.500.000 TL istendi.

Bende, bu parayı size vereceğime genel başkan yardımcılığını yaptığım partiye vereceğimi ifade ettim.

Orada benden bu parayı isteyen Fikri Ataoğlu ve Hasan Tosunoğlu’ydu. Bunlar iddia değil, gerçeklerdir." şeklinde konuştu.

Redif Nurel konuşmasında ileri sürdüğü konu başlıkları hakkında talep olursa canlı yayında tartışabileceğini belirtti. Redif Nurel'in canlı yayında yapmış olduğu açıklamalara istinaden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'na ulaşan Kıbrıs Manşet ekibi açıklamalara ilişkin Bakan Ataoğlu'na sorular yöneltti.

ATAOĞLU: NUREL'İN KREDİ ALMASI UYGUN DEĞİLDİ

Bakan Ataoğlu ise iş insanı Redif Nurel'in kredi almasının uygun olmadığını dolayısıyla olması mümkün olmayan kredi için kimsenin komisyon istemeyeceğini kaydetti. Hasan Tosunoğlu'na ise ulaşmak mümkün olmadı.

HALK MERAK EDİYOR

Hakkında sürekli ve çeşitli rüşvet iddiaları ileri sürülen DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun ilgili dönemde DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel'den rüşvet istedi mi ?

Kalkınma Bankası yönetiminin bu konudan haberi var mı?

Kalkınma Bankası'ndan kredi alanlar Hasan Tosunoğlu’na rüşvet mi veriyor?

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde Kooperatif Merkez Bankasından kullanılan kredilerden rüşvet aldığı iddiasıyla aleyhinde soruşturma bulunan Hasan Tosunoğlu’nun bu iddialardan da sonra dokunulmazlığı neden kaldırılmıyor?!...