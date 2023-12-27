UBP GAZİMAĞUSA İLÇESİNDEN YENİ YIL KUTLAMASI

Ergün Yahat

UBP'de Gazimağusa ilçe başkanlığına Nahit Öncünün geldiği günden itibaren büyük bir ilme kazanan Gazimağusa ilçesinde kırgın partililer geri gelirken partiye katılımlar hız kazanırken İlçe başkanlığının ilçe örgütlerine yönelik düzenlemiş olduğu yeni yıl balosu Arkın hotel'de gerçekleşti.

Mahşeri kalabalığın katıldığı gecede İlçe başkanı Nahit Öncü parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu en sonda başbakan Ünal Üstel partililere yönelik birer konuşma yaptı.