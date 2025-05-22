Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Afrika'yı birbirine bağlayacak Fas-Nijerya arasındaki 25 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı projesine desteğinin sürdüğü bildirdi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijeryalı Senatör Jimoh İbrahim, Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde düzenlenen Afrika Parlamentolar Birliği'nin yürütme oturumunda ülkesini temsil etti.

İbrahim, oturumda, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ülkesi ile Fas arasında hayata geçirilmesi planlanan 25 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı projesine güçlü şekilde bağlı olduğunu belirtti.

İbrahim, boru hattı projesinin fizibilite çalışmaları ve güzergah planlaması aşamasında olduğunu belirterek, ilgili yetkililer ve paydaşlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Proje için nihai yatırım kararının 2023'te alınmasının planlandığını ancak bu tarihin 2025'e ertelendiğini kaydetti.

Ülke genelindeki atıl projelerin gözden geçirilerek tamamlanacağını belirten İbrahim, Nijerya-Fas doğal gaz boru hattı projesinin bu kapsamda hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

İbrahim, söz konusu büyük ölçekli projenin binlerce kişiye istihdam sağlayacağını, sanayi ve dijital kalkınmaya katkı sunacağını, projeye dahil ülkeler için ise daha sürdürülebilir bir enerji geleceği vadettiğini belirtti.

Fas'ın Avrupa'ya enerji ihracatı açısından stratejik avantaj sağlayacağına işaret eden İbrahim, "Bu proje her iki ülke için de önemli bir atılım olacak. Atlantik'e açılım, daha fazla ekonomik fırsat yaratacaktır." dedi.

Yaklaşık 5 bin 660 kilometre uzunluğunda olacak boru hattının yıllık 30 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Proje, Nijerya'dan başlayarak Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone, Gine, Gine-Bissau, Gambiya, Senegal, Moritanya ve Fas üzerinden geçerek 13 Afrika ülkesini kat edecek.