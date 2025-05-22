İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Doha'daki müzakere heyetinin tüm üyelerinin geri döneceği kaydedildi.

Haberde, heyetteki üst düzey yetkililerin 20 Mayıs Salı İsrail'e döndüğü hatırlatılarak ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesi üzerine Tel Aviv yönetiminin kalan çalışma grubu üyelerini de geri çağırmaya hazırlandığı vurgulandı.

Yetkilinin, müzakerelerde bir ilerleme olması durumunda heyetin gitmesi gereken yere gideceğini söylediği aktarıldı.

İsrail, heyetin bir kısmını, ABD nezdinde bir anlaşmayı reddediyor gibi görünmemek adına Doha'da tutuyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla, müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktör Yardımcısı M., Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ofir Falk'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer geri dönmüştü.

Doha'daki müzakereler, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmeleri neticesinde ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılmasının ardından tekrar başlamıştı.

Hamas'ın kalıcı ateşkes talebine karşın İsrail'in böyle bir anlaşmaya yanaşmadığı ve müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilk sunduğu 10 İsrailli esire karşılık 50-60 günlük geçici ateşkes teklifinden başka hiçbir öneriyi müzakere etme yetkisinin verilmediği aktarılmıştı.