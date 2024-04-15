Nijerya'nın Oyo eyaletinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oyo eyaletinde kolordu halk eğitim görevlisi Jonas Agwu, yaptığı yazılı açıklamada, Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan otobüsün, Oyo-Ogbomoso kara yolunda seyir halindeki otomobille çarpıştığını, iki aracın alev aldığını belirtti.

Kazada otobüsteki 20 kişiden 19'unun yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını kaydeden Agwu, kazanın yerel tabirle "tek yön" ihlalinden kaynaklandığını ifade etti.