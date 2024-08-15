Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda örgüt üyesi 5 kişi etkisiz hale getirildi, 44 kişi teslim oldu.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 12 Ağustos'ta Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü, 44 örgüt üyesinin orduya teslim olduğu kaydedildi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: rss