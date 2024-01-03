Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde 56 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi.

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketinden (NNPCL) yapılan açıklamada, 23-29 Aralık 2023 tarihlerinde ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da ham petrol hırsızlığına karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 42 yasa dışı rafineri ve 14 kaçak boru hattının imha edildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 8 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 4 petrol sızıntısı vakasının da kaydedildiği ifade edildi.

Nijerya'da artan petrol hırsızlığı ülke ekonomisine olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

- 37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.