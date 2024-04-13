Nijer’de sivil toplum kuruluşların çağrısıyla başkent Niamey'deki Ulusal Meclis binası önünde toplanan Nijerliler, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın yürürlükten kaldırılması için gösteri düzenledi.
Nijer bayrağı taşıyan göstericiler ABD karşıtı slogan attı. Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor.
Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.
Gösteriye Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nden (CNSP) bir delegasyon da katıldı.