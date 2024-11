Güney Florida’da yaşayan Harun Abdul-Malik Yener isimli bir kişi New York borsasına saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Güney Florida Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşında olduğu belirtilen Yener’in milliyetine yer verilmedi.



Açıklama, Güney Florida Savcısı Markenzy Lapointe, ulusal güvenlikten sorumlu Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen ve FBI Miami Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Jeffrey Veltri tarafından yapıldı.



Mahkeme belgelerine göre FBI, Yener'in kilitli olmayan bir depoda bomba yapım şemaları sakladığına dair ihbar aldıktan sonra bu yıl Şubat ayında Yener hakkında soruşturma başlattı.



ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), depoda yaptığı aramada bomba yapım taslakları, çok sayıda süre ayarlama özellikli saat, elektronik devre kartları ve patlayıcı cihaz yapımında kullanılabilecek bazı elektronik aletler buldu. FBI, ayrıca Yener'in Google hesabında 2017'den bu yana bomba yapımıyla ilgili çok sayıda arama yaptığını tespit etti.



Açıklamaya göre, Yener Haziran ayında gizli bir FBI kaynağına hükümet karşıtı bir milis grubuna katılma ve patlayıcı bir cihaz yapma arzusundan bahsetti. Yener, milis grubun bir parçası olduğuna inandığı gizli bir FBI çalışanıyla görüştükten sonra, Şükran Günü'nden önceki hafta New York'ta bulunan bir ABD işletmesini hedef almak istediğini belirtti.



Savcılık açıklamasında ayrıca şu bilgilere yer verildi:

“İş yerini bombalamaktaki amacı ABD hükümetini ‘sıfırlamaktı’. Yener patlayıcı cihaz için bir uzaktan tetikleyici inşa etti ve bombanın nereye yerleştirileceği konusunda araştırma yaptı.

Yener, FBI'ın gizli çalışanlarını aygıt için patlayıcı madde temin etmek, işyerini gözetlemek ve patlayıcı aygıtın patlatılacağı yeri tam olarak belirlemek için binanın fotoğraflarını çekmekle görevlendirdi. Yener patlayıcı düzeneği işyerinin dışına yerleştirirken kılık değiştirmeyi planladı ve basına iletilmek üzere saldırının nedenlerini anlatan bir mesaj kaydetti. Yener patlamanın etkisinin ‘küçük bir nükleer bomba patlamış gibi’ olacağını, binanın dışındaki her şeyin yok olacağını ve içerideki herkesin öleceğini tahmin ediyordu.”



Dün öğleden sonra ilk duruşmasına çıkan Yener, daha sonraki bir tarihte duruşma talep etme hakkını kullanarak, tutuklu yargılanmayı kabul etti.



ABD basınında ve yabancı ajanslardaki haberlerde Yener’in saldırı düzenlemek istediği binanın New York Borsası olduğunu bilgisine yer verildi.

(VOA/FEZ)