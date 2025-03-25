Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol ve gaz alan ülkelere, ikili ticarette yüzde 25 gümrük tarifesi getirme kararına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

ABD'nin uzun zamandır yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla ve yargı yetkisini sınır aşırı genişleterek diğer ülkelerin içişlerine karıştığını ifade eden Sözcü Guo, Çin'in bu tutuma karşı çıktığını belirtti.

Guo, Washington yönetimine Venezuela'ya yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve bu ülkenin içişlerine karışmaya son verme çağrısı yaparak, "Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz. İlave tarifeler ancak Amerikan şirketlerine ve tüketicilerine zarar verecektir." dedi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin, Venezuela'dan petrol satın alan ülkelerin başında geliyor. Çin'in, bu ülkeden doğrudan dolaylı yollarla günde yaklaşık 500 bin varil petrol ve gaz satın aldığı tahmin ediliyor. Bu, Venezula'nın günlük arzının yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 20 ilave gümrük vergisi açıklamıştı.

- Trump'ın Venezuela'ya "ikincil tarife" planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getireceğini bildirmişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli şekilde onbinlerce suçluyu gizli şekilde ABD'ye gönderdiğini iddia etmişti.

Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığını savunan Turump, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, "ikincil tarife" olarak bilinen uygulamanın 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.