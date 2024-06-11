Milli Eğitim Bakanlığı ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Nesiller Buluşuyor Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri dün düzenlenen törenle takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Tangül - Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile vakıf yetkilileri, yarışmaya katılan öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin büyükleriyle buluşturularak unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin, sosyal ve kültürel yaşantıların genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği yarışmada, ortaokul kategorisinde 74, lise kategorisinde ise 34 olmak üzere toplam 108 eser yer aldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmanın önemine vurgu yaparak, yarışmanın, Kıbrıslı Türlerin kökenine sarılarak vatan topraklarına gelenek, görenek ve kültürüne sahip çıkmasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni nesillerin köklerine bağlı olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, yarışmayla kayıt altına alınan her bir değerin, gelecekte araştırmacılara kaynak oluşturacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk kültürünün gerçek taşıyıcıları olan ve bugün yaşları 80’lere ulaşan nesilden kültür, gelenek ve göreneğe ait her türlü bilginin kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu organizasyonu hayata geçiren Tangül – Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı kutladı.

-Uzun

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise nesiller arası bağların teknolojinin gelişmesiyle azaldığına dikkat çekerek, projenin bu bağların gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk kültürü gelenek ve göreneklerini geleceğe taşımayı hedefleyen yarışmanın en büyük kazananının KKTC devleti olduğunu dile getiren Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde bu gibi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

-Gören

Tangül - Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı Vacide Gören, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nesiller Buluşuyor Yarışması’nda Kıbrıs Türk halkının geçmişinin, tecrübelerinin, anılarının ve değerlerinin paylaşıldığını belirterek, yarışmanın tüm bu değerleri geleceğe taşıması adına büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

-Yarışmada dereceye girenler…

Yarışmanın ortaokul kategorisinde dereceye girenler: 1. Hasan Zekican (Türk Maarif Koleji) - Sorumlu Öğretmeni Gaye Dede; 2. Arif Arnavut Şahlan (Osman Necat Konuk Ortaokulu) - Sorumlu Öğretmeni Rabia Kuyucuoğulları; 3. Rima Özduru (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) - Sorumlu Öğretmeni Figen Şenova Doğan.

Ortaokul kategorisinde Tangül Çağıner Özel Ödülü'ne Neşe Baki (Şehit Turgut Ortaokulu) - Sorumlu Öğretmeni Saniye Fındık; Ünal Çağıner Özel Ödülü'ne Deniz Özkıraç (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) - Sorumlu Öğretmeni Hakan Kaplan; Nezihe - Mustafa Özensoy Onur Ödülü'ne Nejla Arslan (Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu) - Sorumlu Öğretmeni Mukaddes Alnur layık görüldü.

Lise kategorisinde dereceye girenler: 1. Dilay Öksüz (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) - Sorumlu Öğretmeni Duygu Büyük;

2. Zernişan Aladağ (Haydarpaşa Ticaret Lisesi) - Sorumlu Öğretmeni Ayşe Akbulut; 3. Melisa S. Tokpınar (20 Temmuz Fen Lisesi) - Sorumlu Öğretmeni Güler Ateş.

Lise kategorisinde Tangül Çağıner Özel Ödülü'ne Fatoş Yürün (Haydarpaşa Ticaret Lisesi) - Sorumlu Öğretmeni Hüseyin Özerol; Ünal Çağıner Özel Ödülü'ne Meryem İrem Tutar (20 Temmuz Fen Lisesi) - Sorumlu Öğretmeni Güler Ateş;

Nezihe - Mustafa Özensoy Onur Ödülü'ne Ahmet Bolat (20 Temmuz Fen Lisesi) - Sorumlu Öğretmeni Güler Ateş layık görüldü.