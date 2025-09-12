Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarda ölenlerin sayısının 51'e çıktığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesine göre, Nepal'de yetkililer, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 51'e yükseldiğini, yaralananların sayısının 1300'ü geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, ölenler arasında 3 polis memuru bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, genç protestocuların, gösteriler nedeniyle Katmandu sokaklarında oluşan çöp yığınlarını "gönüllü" temizlediği görüldü.

Gençlerin torba ve süpürgelerle kentteki kaldırımları temizlediği, hafif enkazı topladığı ve gösterilerde zarar gören kamu binalarının duvarlarını boyadığı görüntülere yansıdı.

New York Times'ın haberine göre, Nepal'de sosyal medya yasakları sonrası sohbet platformu Discord'un kullanımı oldukça yaygınlaştı.

Haberde, "çoğunluğu Z kuşağı Nepalli aktivistlerin" ülkenin siyasi geleceği konusunda tartışmalar yaptığı aktarıldı.

Discord uygulamasında Başbakan KP Sharma Oil'in istifası sonrası kurulması beklenen geçici hükümete liderlik edecek kişinin belirlenmesi için açılan çevrim içi ankette, protestocuların bir dönem Yüksek Mahkeme Başkanlığı yapan Sushila Karki'ye destek verdiği görüldü.

Ülkede 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevine gelerek, bu görevi üstlenen ilk kadın olan 73 yaşındaki Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor.

- Nepal'deki protestolar

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav da görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.