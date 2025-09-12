Araştırmacılar, ABD'deki Donald Trump yönetiminin diğer ülkelere yönelik yardımları durdurmasının 2025 ile 2030 yılları arasında 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalanmasına ve 2 milyondan fazla kişinin bu hastalıktan hayatını kaybetmesine neden olabileceğini öngördü.

ABD ve İsviçre'den araştırmacıların ortak yürüttüğü çalışmada Trump yönetiminin dış yardımları durdurması sonucu askıya alınan bazı küresel sağlık hizmetlerinin, tüberküloz vakalarına sık rastlanan 26 ülkedeki olası etkileri üç farklı senaryoda ele alındı.

Çalışmanın bulgularına göre hizmet kesintisi, tanı ve tedavide gecikmelere yol açarak tüberküloz vakalarında ve ölüm oranlarında ciddi artışa neden oldu.

Tüberküloza yönelik hizmetlerin bir yılı aşkın sürede tekrar faaliyete geçemediği "en kötü senaryoda" 2025 ile 2030 yılları arasında 10,6 milyon kişinin bu hastalığa yakalanacağı ve 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedeceği öngörüldü.

Hizmetlerin 3 aydan kısa sürede yeniden başladığı "en düşük etki" senaryosunda dahi gelecek 5 yılda yaklaşık 100 bin kişinin tüberkülozdan yaşamını yitireceği tahmin edildi.

Araştırmanın sonuçları, "PLOS Global Public Health" dergisinde yayımlandı.

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başladıktan hemen sonra, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumlarının diğer ülkelere yapacağı ödemelerin kesilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.