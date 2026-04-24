NATO’nun kurucu anlaşmasında üye ülkelerin üyeliğinin askıya alınmasına ya da İttifak'tan çıkarılmasına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Bir NATO yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığına ait bir iç elektronik postada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda ve Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda kendisine destek vermeyen NATO müttefiklerini cezalandırmak için bazı senaryolar üzerinde çalıştığına ilişkin uluslararası basında çıkan haberlere ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "NATO'nun Kurucu Antlaşması, NATO üyeliğinin askıya alınması veya ihraç edilmesi için herhangi bir hüküm öngörmemektedir." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise iddiaları reddederek hükümetlerinin politikalarını resmi açıklamalar temelinde belirlediğini söylemişti. İspanya’nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Sanchez, müttefiklerle işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini kaydetmişti.