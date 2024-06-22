Hizbullah lideri Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin yankıları sürerken, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Güney Kıbrıs’ın askeri faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Kombos Haravgi gazetesinde yer alan açıklamasında, Hizbullah liderinin Güney Kıbrıs karşısındaki iddialarının asılsız olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın askeri operasyonlarla herhangi bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Kombos’un bu açıklamaları Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo’yla dünkü görüşmesinin ardından yaptığını yazan gazete, Manalo’nun da konuyla ilgili açıklamasında durumun tırmanması ihtimali karşısında endişe belirttiğini iletti.

Rum kesiminin defalarca Hizbullah liderinin tehditleri ve açıklamalarının ispatlanmadığını açıklığa kavuşturduğunu ifade eden Kombos, Rum kesiminin askeri saldırıların kurbanı olan herhangi bir ülke, bölgedeki herhangi bir ülke karşısında askeri faaliyet gerçekleştirmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Rum kesiminin bununla hiçbir ilgisi olmadığını, dolayısıyla bu tartışmanın tümünün bir dayanağı olmadığını düşündüklerini ifade eden Kombos, son aylarca birçok kez bir dizi ülke ve BM’yle birlikte Gazze’deki insanlara yardım sağlamaya çalıştıklarını, dolayısıyla söylenenlere aynı derecede şaşırdıklarını kaydetti.

Gerekli tüm hamlelerde bulunduklarını ve gerekli tüm diplomatik önlemleri aldıklarını da vurgulayan Kombos, Güney Kıbrıs’a destek belirten Lübnan makamları, AB, Yunanistan, ABD ve diğer ülkelerin açıklamalarına atıfta bulundu.

Dolayısıyla durumun şu an bu olduğunu ifade eden Kombos “Kıbrıs Cumhuriyeti ve halkının menfaatlerini korumak için çalıştıklarını” sözlerine ekledi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise Nasrallah’ın tehditleriyle ilgili bir soruya karşılık, Kombos’la Gazze ve Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarını söyledi.

Manalo insani durumu çözüme kavuşturmayı başaramamaları halinde, bölgedeki diğer taraflarda da gerilimin tırmanma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ve bunun herkes için endişe verici olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta çok fazla sayıda Filipinlinin yaşadığını ve çalıştığını da kaydeden Manalo, gerilimin tırmanması halinde bu durumdan onların da etkileneceğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre AKEL partisi de açıklamasında Kıbrıs’ın savaş üssü veya yabancı orduların tatbikat alanı değil, barış köprüsü olduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesi ise “ABD Nasrallah’ı Hükümsüz Kıldı” başlıklı haberinde, ABD’nin konuyla ilgili tepkisini yorumladı.

ABD’nin Nasrallah’ın tehditlerine verdiği tepkinin ABD’nin Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerinin bulunduğu iş birliği düzeyini yeniden gösterdiğini kaydeden gazete, Rum kesimindeki “diplomatik kaynakların” ABD’nin verdiği tepkinin önemine işaret ettiklerini iletti.

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada Hizbullah’ın tehditlerinin oldukça verimsiz olduğunu ve Hizbullah’ın herhangi birini tehdit etmeye son vermesi gerektiğini ifade etti.

Miller tercihlerinin Hizbullah’ın diplomatik bir çözüm arzu etmesi yönünde olduğunu ve bunun daha verimli olduğunu da dile getirdi.