NASA'nın acil durum tahliyesi bu gece canlı yayınlanacak

14.01.2026 09:16

Resmi Kurum

Ceren Ekşi

NASA tarihindeki ilk tıbbi tahliye planı kapsamında Crew-11 astronotları bu gece Dünya'ya dönüyor. Astronotların dönüşü canlı olarak takip edilebilecek.

Space.com haberine göre uzay devi SpaceX’in Crew-11 görevi, 14 Ocak gecesi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ilk kez tıbbi gerekçeyle erken dönüş gerçekleştirecek.

Görevde yer alan NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya’dan Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov, mürettebattan birini etkileyen sağlık sorunu nedeniyle planlanan altı aylık görevlerini yaklaşık bir ay erken sonlandırıyor.

NASA, mahremiyet gerekçesiyle sağlık sorununun niteliğini ve etkilenen astronotun kimliğini açıklamadı. Rahatsızlık hakkında sadece mikro yer çekimi ortamında tedavisinin mümkün olmadığı biliniyor.

İSTASYONDAN AYRILIŞ VE DÜNYA'YA DÖNÜŞ TAKVİMİ

Mevcut plana göre Crew-11’i taşıyan Crew Dragon Endeavour kapsülü, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Türkiye saati ile 01.05're istasyon'dan ayrılacak.

Endeavour ile istasyonu birbirine bağlayan kapakların yaklaşık 90 dakika önce, Türkiye saati ile 23.30'da kapanması öngörülüyor.

Dönüş yolculuğu görece kısa olacak. Kapsülün, 15 Ocak Perşembe günü saat Türkiye saati ile 11.41 sularında Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapması planlanıyor.

NASA, takvimin hava ve deniz koşulları, uzay aracının ve kurtarma ekiplerinin hazırlık durumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

NASA’nın 9 Ocak tarihli bilgilendirmesine göre kapsülün kapakları kapandığı andan itibaren dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek.

Tüm yayınlar NASA+ üzerinden ve ajansın YouTube kanalı aracılığıyla izlenebilecek. SpaceX de kendi canlı yayınını, ayrılıştan 15 dakika önce ve inişten yaklaşık bir saat önce başlatacak; yayınlar şirketin internet sitesi ve X hesabından takip edilebilecek.