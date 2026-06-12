NASA Başkanı Jared Isaacman, Yunan tanrıçasının adına sahip yaklaşan Artemis III görevinde tamamen erkeklerden oluşan bir mürettebatın yer almasını savundu.

NASA, gelecekteki Ay inişleri için deneme niteliğindeki 2027 görevinde yer alacak 4 astronotu salı günü açıklamış ancak tamamen erkeklerden oluşan mürettebat seçimi nedeniyle internette tepkiyle karşılaşmıştı.

Durumu eleştiren bir kişi X'te, "Yıl olmuş 2026 ve tamamen erkeklerden oluşan bir mürettebat seçiyorsunuz. Utanın" diye yazdı. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise, Yunan tanrıçasının adını taşıyan bir göreve tamamen erkeklerden oluşan bir mürettebatın katılmasındaki ironiye dikkat çekti.

Çarşamba günü X'te yaptığı açıklamayla şikayetlere yanıt veren Isaacman, "hayal kırıklığından öfkeye kadar değişen tepkiler gördüğünü" belirtti.

NASA Başkanı "Hayal kırıklığından öfkeye kadar değişen tepkiler gördüm. Şahsen, mürettebatın yüzde 50'si kadın olan iki uzay yolculuğuna katıldım. En yakın danışmanlarım ve tanıdığım en zeki mühendislerin bazıları kadın. NASA'nın son liderlik organizasyonunda, Merkez Direktörleri ve Görev Direktörlüğü liderlerinin neredeyse yüzde 50'si kadın" diye yazdı.

Bu kadar çok tartışmanın yaşandığı bir dünyada umarım bu, seçilen astronotları kutladığımız, sürecin dürüstlüğüne saygı duyduğumuz ve tüm kadrodaki olağanüstü yeteneklerin derinliğini takdir ettiğimiz bir an olur.

NASA Başkanı, Astronot Ofisi'nin "görevin hedeflerine ulaşması için en iyi ihtimali sunan" mürettebatı atadığını ve kimin hangi göreve gideceğine karar vermeden önce her bir astronotun geçmişini, uzmanlığını ve uygunluk durumunu incelediğini belirtti.

Isaacman, tamamı erkeklerden oluşan mürettebat hakkında, "Artemis III astronotları deneyimli ve nitelikli kişiler ve tıpkı sıradaki mürettebatların da zamanı geldiğinde kutlanacağı gibi, kendilerine verilen görev nedeniyle kutlanmayı hak ediyorlar" diye ekledi.

Bu endişeyi dile getirenler, halihazırda Uzay İstasyonu'na gönderilmeye hazırlanan mürettebatların veya Ay'a özgü eğitimden geçen ve gelecekteki bir yüzey görevine daha uygun olacak astronotların farkında olmayabilir. Endonezya'da 2025'teki yağışlar, dünyanın en nadir büyük maymun türünün yüzde 7'sini yok etti İçeriği Görüntüle

NASA; Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Luca Parmitano'nun, Dünya yörüngesinde dönerken Orion kapsülünü iki Ay iniş aracına kenetlemeye çalışacağını salı günü duyurmuştu.

2027'de gerçekleştirilmesi planlanan iki haftalık görevde Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketlerinin Ay iniş araçları kullanılacak.

Artemis programı, astronotları 1970'lerden bu yana ilk kez Ay yüzeyine geri götürmeyi hedefliyor. Programda yakın zamanda yapılan revizyonla Apollo dönemine benzer şekilde görevin hızlanması ve Dünya çevresinde yapılacak uzay uçuşundan sonra 2028'de Ay'a inilmesi umuluyor.