Polisten verilen bilgiye göre 14.02.2023 tarihinde, Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.J.(E-27)’nin kalmakta olduğu ve A.K.(E-21) ve F.A.(E-19) misafir olarak bulundukları ikametgahta yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile yaklaşık 1 gram ağırlığında içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, akabinde de A.K’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 34 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.