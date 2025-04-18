Birlik Başkanı Turgut Akçın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, limon ve greyfurtun tamamının, mandoranın ise büyük kısmının Cypfruvex tarafından alındığı, bu ürünlerin büyük bölümünün konsantre yapılarak değerlendirildiği, bir kısmının da paketlenerek ihraç edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun bayram öncesinde televizyonlarda üreticilere ödeme yapılacağını açıkladığı hatırlatılarak, buna rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmediği ifade edildi. Üreticilerin bayramı parasız ve buruk geçirdiği, birçok üreticinin bu konuda şikayette bulunduğu belirtildi.

Narenciyede budama, gübreleme, sürme ve sulama gibi üretimin sürdürülebilmesi için vazgeçilmez girdiler bulunduğuna işaret edilen açıklamada, üreticilerin bu masrafları karşılayabilmek için acilen ödemeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Bankalardan borç almanın yüzde 60’lara varan faiz oranları nedeniyle ciddi maliyet oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve tarım girdilerinin döviz üzerinden hesaplanmasının üretici aleyhine bir tablo yarattığı kaydedildi.

Bu yıl ürün rekoltesinin beklenenden düşük olduğu, düşüşün yüzde 30’un üzerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Cypfruvex’in ürün fiyatlarını geç açıklamasının da üreticilerin ürünlerini düşük fiyata satmasına neden olduğu belirtildi.

Ayrıca, bu yıl yağışların az olması nedeniyle sezonun kurak geçeceği uyarısı yapılan açıklamada, hem sulama hem de içme suyunda sıkıntı yaşanabileceği, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı.