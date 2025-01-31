Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, narenciye ihracatının önünün açılması için hükümete çağrı yaparak, “Durum hiç iç açıcı değil” dedi.

Valensiya ödemelerinin yapılmasını beklediklerini de söyleyen Akçın, üreticinin girdi maliyetlerini karşılayamadığını ifade etti.

Yazılı açıklamasında 2023-2024’ün narenciyede en kötü sezonu olduğunu, ürünün büyük kısmının konsantre tesislerinde işlendiğini belirten Akçın, “Hükümet hasat edilen, dalında kalan ürüne destek verdi ama bu destek yeterli de değil, sürdürülebilir de değil” dedi.

Hükümetin bu konuda tedbir alması, gerekirse narenciye ihraç eden ülkelere ziraat mühendisi göndermesi gerektiğini ifade eden Turgut Akçın, narenciyeyi etkileyen, yeşillenme hastalığına neden olan vektör böceğin dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü de belirtti.

-“Dalında ilaçlama ve predatör böcekle önlem alabiliriz”

Bu hastalığın görüldüğü ülkelerin ilaçlamalarla ve Predatör böceklerin bahçelere bırakılmasıyla ihracatı sürdürdüğünü dile getiren Akçın, KKTC’de de dalında ilaçlama ve predatör böcekle önlem alınabileceğini söyledi.

Hükümetin bunun için gereli ilaçları fondan tedarik edebileceğini, Tarım Bakanlığı denetimde tüm bahçelerin ilaçlanabileceğini kaydeden Akçın, Türkiye’de de bu hastalığın olup olmadığını bilmediklerini, yetkililerin hiçbir açıklama yapmadığını ifade etti.

-“İhracatın önü açılmazsa narenciye bahçelerinin yüzde 30’ndan fazlası kurumaya terk edilecek”

“Eğer ihracatın önü açılmazsa milli servet, en çok döviz getiren narenciye bahçelerinin yüzde 30’ndan fazlası kısa zamanda kurumaya terk edilecek” diyen Akçın, valensiya için ödeme beklediklerini yineledi.

Akçın, “Üretici çok ihtiyaçlı, tonu 10-12 TL olan su parasını ödeyemez durumda. Sulama birlikleri, Su Dairesi de dahil suya peşin ödeme istiyor” ifadelerini kullandı.