NAHİT ÖNCÜ GAZİ MÜCAHİT BAŞBAKANIM GAZİMAĞUSA'YA HOŞ GELDİNİZ ..

Ergün Yahat

Gazimağusa ilçe binası bugünde tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı

.Başbakan Ünal Üstelin katılımı ile partililer ilçe binasında bir araya geldi ilçeye gelişinde yoğun alkışlarla karşılaşan başbakana partililer yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Başkanı Nahit Öncü açılış konuşmasında Gazi Mücahit Başbakanım kaleniz Gazimağusa'ya hoşgeldiniz sözleri uzun süre alkışlandı.

Daha sonra UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Eğtim bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun konuşması sonrasında konuşma yapan başbakan Ünal Üstel partililere tabana partiye sahip çıkması sonrasında teşekkürlerini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel uzun süre Kıbrıs konusu KKTC - TC işbirliğinde yapılan projeler üzerinde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel daha sonra ilçe başkanı Nahit Öncü ile birlikte vatandaşları kabul ederek sorunlarını dinledi...