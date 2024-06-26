MÜZİK SANATÇISI ENVER ERMATAL SBA'DA EMEKLİ OLDU

Ergün Yahat

Ülkemizin sevilen sanatçılarından hayatını müziğe adayan Enver Ermetal 28 yıl çalıstığı SBA SF Policede emekliye ayrılmanın gururunu yaşadı.

Ermetal,yaptığı açıklamada 28 yıl olarak SBA SF Police'de onurumla çalıştım ve Emekliye ayrıldım .

Üst kademe subaylarıma çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim

.Bundan böyle önüme yeni beyaz bir sayfa açtım ve bu sayfada eşim,çocuklarım, torunlar .

Siz sevenlerim ve müzik var.