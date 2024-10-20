Tüm geliri SOS Çocukköyü’ne bağışlanacak serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Özersay, sergisini “İçimizde birçok ses, birçok parçacık ile bir arada yaşıyoruz. Ben ressam değilim. Ama içimdeki çocuklardan birinin -muhtemelen resim yapmayı çok seven ve savaşları hiç sevmeyen ve bunu yedi yaşındayken yaşadığı savaşa bakarak anlamış olan küçük kızın- sesine kulak vererek resimler yaptım. O bu sergide var. Bu sergi onun için. Bu sergi çocuklar için. Bu sergi savaştan değil sevgiden; yaşamdan taraf olmamıza olanak sağlayan masumiyetimiz için." sözleriyle anlattı.

Sergi 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.