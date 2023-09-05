Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı, mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto eyleminde çıkan büyük olaylarla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Rum polisinin, geçtiğimiz Cuma akşamı Limasol’da meydana gelen ve şiddet içeren eylemlere yol açan maskeli şahısları bulma konusunda işinin oldukça zor olarak addedildiğini yazan Politis gazetesi, eylemcilerin çoğunun kapüşon (kukuleta) veya mask haricinde arkalarında iz bırakmamak için eldiven taktıklarını da belirtti.

Polisin şu ana kadar olaylarla ilgili olarak 13 kişiyi tutuklandığını ve bunlardan birinin protesto eylemini organize eden kişi olduğundan söz edildiğini kaydeden gazete, geriye kalan 12 kişinin çeşitli suçlarla ilgili olarak tutuklandıklarını ve aleyhlerindeki suçlamaların oldukça ciddi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Rum polisinin geçen Cumartesi günü söz konusu şahısların 8 gün gözaltında kalmasını istediğini ancak mahkemenin 4 gün olarak karar verdiğini yazan gazete, yeni unsurlar olmadan zanlıların daha fazla gözaltında tutulmasının zor olduğunu kaydetti.

Zanlıların gözaltı süresinin yarın dolacağını, bunun haricinde olayların olduğu bölgedeki kapalı devre kamera sistemlerinin polis tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini kaydeden gazete, kısa bir süre içerisinde yeni tutuklamalar olmasının veya aranan kişilerin fotoğraflarının yayımlanmasının ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti.

Baf’ta meydana gelen olayların araştırılması

Baf polisinin, Baf’a bağlı Hloraka’da meydana gelen olaylarla ilgili araştırmalarının sürdüğünü de yazan gazete, 16 kişinin çeşitli suçlarla ilgili olarak gözaltında olduğunu anımsattı.

Araştırmaların ileri safhada bulunduğunu, öte yandan aranan kişiler bulunduğunu kaydeden gazete, zanlıların gözaltı sürelerinin sona ereceği yarına kadar polisin dava dosyasını tamamlamasının ve Hukuk Dairesine göndermesinin beklendiğini ifade etti.

Hloraka’daki durumun yavaş yavaş normale döndüğünü de yazan gazete, herhangi bir olay çıkmaması için polis güçlerinin yoğun bir şekilde bölgede bulunduğunu ekledi.

Akel’in dün akşamki eylemi

Gazete başka bir haberinde ise, AKEL’in geçen Cuma akşamı Limasol’da yaşanan olaylarla ilgili olarak, dün akşam Limasol’da düzenlediği faşistlik karşıtı eyleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ve eyleme bin 500 civarında kişinin katıldığını yazdı.

Etkinliğe birçok mültecinin de katıldığını, öte yandan Suriye toplumuna mensup kişilerin eylemde ırkçılık karşıtı mesajlar içeren broşürler dağıttıklarını yazan gazete, polisin eylem dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri aldığını ifade etti.

Etkinliğin baş konuşmacısının AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu olduğunu da yazan gazete, Stefanu’nun konuşmasında aşırı sağcı şiddetle kararlı ve etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığını, öte yandan Rum hükümeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i nefret olayları ve pogromla (kıyın) mücadelede başarısız olduğunu konusunda ise eleştirdiğini kaydetti.

Gazete AKEL’den Stefanu başkanlığında kalabalık bir heyetin yarın Hloraka’yı ziyaret edeceğini de ekledi.

İbadet yerlerinde de önlemler alınıyor

Fileleftheros gazetesi ise “Camilerde de İhtiyati Tedbirler” başlıklı haberinde, Rum polisinin Hloraka’da meydana gelen vandallıkların ardından kamu güvenliğini korumak için Güney Kıbrıs genelindeki önlemlerini artırdığını yazdı.

Eylem planı üzerinde çalışmasının ardından, son yaşanan olaylar da göz önüne alınarak, yüksek riskli kabul edilen noktalarda devriyelerin artırılması direktifi verildiğini kaydeden gazete, yetkili birimlere ve polis birimlerine, polislerin ibadet yerleri ve diğer binalardaki devriyelerine önem verilmesi yönünde mesajlar gönderildiğini kaydetti.

Rum Polisine bağlı “Acil Müdahale Birimine” de benzer direktifler gönderildiğini kaydeden gazete, söz konusu birimin yabancıların sık bulunduğu ve ikamet ettiği yerlerde, camilerde, diğer ibadet yerlerinde ve okullarda devriyede bulunması konusunda yazılı olarak uyarıldığını ekledi.

Yarın başkanlık önünde eylem var

Alithia gazetesinde yer alan haberde ise, Rum hükümetinin yarın Başkanlık önünde gerçekleştirilecek protesto eyleminin bekleyişi içerisinde olduğunu, bununla birlikte maskeli şahısların Limasol'da çıkardığı olayların Güney Lefkoşa’da da tekrarlanması yönünde bilgiler bulunduğunu belirtti.

Polisin ve hükümetin izleyecekleri plan konusunda herhangi bir açıklamada bulunmayacağını da yazan gazete, polisin ve hükümetin vatandaşların güvenliği karşısında zor durumda kalmaları durumunda olayın iletişimsel anlamda yönetiminden korktuklarını belirtti.

Gazete, yeni olaylar çıkması durumunda Rum Polisi Genel Müdürü ile Adalet Bakanının istifalarını vermelerinin kesin olacağını da ekledi.