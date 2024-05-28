Mülteci Hakları Derneği (MHD) yararına “A Romantic Affair” adlı piyano resitali düzenleniyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Naci Talat Vakfı'nda, Fikri Toros ve Demet Alkan'ın performanslarıyla 'A Romantic Affair' adlı piyano resitali yapılacağı belirtildi.

Geceye katılarak, KKTC'de yaşamını sürdüren mültecilerin ihtiyaçlarına destekte bulunulabilineceğin kaydedildiği açıklamada, ayrıca detaylı bilgi almak isteyenlerin 0533 840 91 92 nolu telefondan Mülteci Hakları Derneği’ne ulaşabileceği belirtildi.