Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeden 38 adet teleskop kalıp demiri çalan zanlı Ahmet Topaloğulları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı. Polis, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işyerine giden FZ 713 plakalı van araçlı şahsın, konu işyerinden 38 adet teleskop kalıp malzemelerini sirkat ettiğini belirtti.

Polis, şikayet üzerine yapılan soruşturmada, Mobese kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu aracın Akdoğan’da sakin zanlının kullanımında olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Polis, zanlının Akdoğan’daki ikametgahına gidildiğini ve söz konusu çalıntı melezlemelerin araçta tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada, 2 ile 15 Nisan tarihleri arasındaki toprak alanda Gönyeli’de Ali Demir’e ait 16 bin 800 TL değerindeki teleskopik ayarlı demirleri sirkat ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının 16 Nisan’da saat 05.57’de Göçmenköy’de Kıbrıs Auto isimli galerinin arkasında Metin Yazgan’a ait 15 bin TL değerindeki hurda demirlerini sirkat ettiğini de kaydetti.

Polis memuru, zanlının 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında ise Gönyeli’de Mar Construction isimli işyerine ait inşaatın 20 bin 800 TL kelepçe demirlerini çaldığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.