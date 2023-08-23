Mülteci Hakları Derneği, mülteci çocukların eğitim ve geleceklerine katkı sağlamak amacıyla "#BURADAYIM" isimli yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, mülteci çocukların, savaş ve çatışma bölgelerinden kaçarak, sığındıkları ülkede zorlu koşullar altında mücadele ettiği ve toplumun destekleriyle umutsuzluğa kapılmadan hayatlarını sürdürmeyi başardıkları ifade edildi.

Açıklamada, topluma “#BURADAYIM" kampanyası ile mülteci çocukların özel eğitim ihtiyaçlarına destek olma çağrısında bulunularak, “Bize katılın ve kıvılcımlarını serbest bırakmalarına yardımcı olun. Çünkü inanıyoruz ki ancak birlikte her çocuğun potansiyelinin değer verildiği ve kutlandığı daha parlak bir gelecek yaratabiliriz.” denildi.

Kampanya kapsamında, mülteci çocukların başarı hikayelerine de yer verilen açıklamada, “Mülteci çocuklar için hayat, sadece zorluklar ve mücadele ile dolu değil, aynı zamanda hayallerle de dolu. Bizler, bu kampanya ile onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Amina, Ahmed ve Alexandra'nın hikayeleri ile sizlere onların ne kadar güçlü ve azimli olduklarını göstermek istiyoruz. Biz bu kampanya ile tüm mülteci çocuklara, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyor ve onlar gibi #BURADAYIM diyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bağış yapmak için https://fonzip.com/mhd/buradayim ve hikayeleri okumak için https://www.mhdkibris.com/hikayeler Internet siteleri ziyaret edilebilir.