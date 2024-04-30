MUHTEŞEM FESTİVAL 3-4-5 MAYIS GÜNÜ YAPILIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa bölgesinin en büyük festivallerinden biri olan Mormenekşe kadınlar birliğinin düzenlemiş olduğu Enginar Festivalinin son günü Eko Gün olarak gündüzde açık olan 12. Mormenekşe Enginar Festivali, 3-4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Festivalin, basın toplantısı bugün saat 11.00'da Salamis Otel'de gerçekleştirildi.

3 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00'de kortej yürüyüşü ile başlayacak festivalde çeşitli konserler, yarışmalar, sergiler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, Türkiye'nin ünlü müzik grubu Ayna konseri ile son bulacak. Basın toplantısında, Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel ve festival komitesi üyeleri festival ile ilgili detaylı bilgileribasın aracılığıyla paylaştı.