Başbakan Üstel, muhtarların yıllardır beklediği mali katkı artışıyla ilgili yasa değişikliğini imzalayarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiğini açıkladı

"Katkı asgari ücretin yüzde 95'ine yükseltiliyor"

Başbakan Ünal Üstel, muhtarların yıllardır beklediği mali katkı artışıyla ilgili yasa değişikliğini imzalayarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiğini açıkladı.

Üstel yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu'nda onaylanan değişiklik tasarısıyla, “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası” kapsamında her ay muhtarlıklara yapılan aylık asgari ücretin yüzde 75'i oranındaki mali katkının, ekonomik koşullar göz önünde tutularak yüzde 95'e yükseltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Üstel, “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası”nda yapılan bu değişiklikle muhtarların su, elektrik ve telefondan doğan giderlerine destek olunmasının amaçlandığını belirtti.

Muhtarların halkın doğrudan temas kurduğu, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Üstel, hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Üstel, muhtarlara verdikleri sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

-Tasarı Resmi Gazete'de halkın bilgisine getirildi

Öte yandan muhtarların aylık katkılarının asgari ücretin yüzde 95'ine yükseltilmesini düzenleyen Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na iletilebileceği duyuruldu.



