Mecliste güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde imar planı ve tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili konuşmalar yapıldı. Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hakkaniyetten yana olduğunu kaydederek, “CTP’li, UBP’li popülizmden uzaklaşın… ‘Partizanlık yapılıyor denmesini’ kabul etmiyorum” dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlar yer verildi.

Genel Kurul çalışmaları devam ederken, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin çalışabilmesine imkan sağlamak üzere hazırlanan tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

-Baybars

Genel Kurulda ilk sözü Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars aldı. Baybars, “Bir Ülkenin İmar Popülizmine Kurban Edilen 4 Yılı” konulu güncel konuşma yaptı.

Plansız büyümeyle ülkedeki yaşam alanlarının birer birer yok edildiğini belirten Baybars, sağlıklı, temiz ve güvenli kentler yaratmak için ülkenin imar planlarına ihtiyacı olduğunu, İçişleri Bakanlığı döneminde bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Baybars, insanların yaşam kalitesini düşüren uygulamaların politikasızlığın sonucu olduğunu söyleyerek, hükümetin Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde planlı büyümenin önüne geçmek için elinden geleni yaptığını, hazır olan imar planının yürürlüğe girmesini engellediğini savundu.

Baybars, “4 yıldır karşı çıktığınız İmar Planı’nı sessiz sedasız geçirmeniz elbette olumlu. Bu sürede kaçak yapılan binalarla ilgili ne yapacaksınız?” diye sordu.

İmar planlarının yürürlüğe girmesinin planlı yaşam için yeterli olmadığını, bunun için bilinç oluşması, kamu kaynaklarının iyi kullanılması gerektiğini belirten Baybars, İçişleri Bakanlığı döneminde başlattıkları imar planlarına sahip çıkılmadığını da savunarak, temiz çevre, güvenli yol, sağlıklı, verimli topraklara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yerinden söz alan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun sorusunu üzerine Baybars, Ersan Saner’in uygun bulmadığını, Ersin Tatar’ın imzalamadığı imar planına karşı çıkanlardan birinin de Gardiyanoğlu olduğunu söyledi.

Baybars, “Bu plana karşı çıkan, sıkıntıları söyleyen Sayın Gardiyanoğlu, belli ki konuyu hükümetine izah edemedi ki 2019’un imar planı yürürlüğe girdi” dedi.

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yerinden söz alarak önümüzdeki hafta Cumhuriyet Meclisi’nde imar planlarıyla ilgili teknik bir konuşma yapacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun sorusu üzerine Baybars, İskele, Yeniboğaziçi, Mağusa imar planını 2019’da Bakanlar Kurulu’na sunduğunu, o kabine Çavuşoğlu’nun da olduğunu, herkesin imar planıyla ilgili asgari müşterekte uzlaştığını söyleyerek, “Oy menfaati içindeyseniz de buna karnımız tok” dedi.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Nereye Koşuyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Fide Kürşat, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Oğuz’un Tarım Bakanlığı döneminde zarar gördüğünü, köylerde huzur kalmadığını savundu.

Oğuz’un “tarım arazilerini kiralama kriterleri olduğu, bunun için bir komisyon oluşturulduğu” açıklamalarını eleştiren Kürşat, bu komisyonun isminin ancak “Bizden Bize Siyasi Rant Komisyonu” olabileceğini söyledi.

Arazilerin kime neye göre kiralandığını, hak sahiplerinin neye göre belirlendiğini soran Kürşat, “UBP’liler arasında bir üleştirme söz konusu. Tüm hesaplar yeniden seçilme ve kurultay için…” ifadelerini kullandı.

Üç haftadır Oğuz’u uyardıklarını belirten Kürşat, “Araziler gerçek üreticilerin elinden alınmaya, yandaşa peşkeş çekilmeye devam ediliyor” dedi.

Kürşat, tarımsal arazilerle ilgili kiralama yetkisinin Tarım Bakanlığı’na devredilmesi, burada oluşturulacak yeni komisyona ilgili paydaşların dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kabinede farklı bakanlık görevlerinde bulunan Dursun Oğuz’u bir oyun kahramanı olan “Süper Mario”ya benzeten Kürşat, “Kimsenin hakkına girmeyin” dedi.

-Oğuz

Meclis'te daha sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kürşat ve Baybars’ın eleştirilerini yanıtladı.

Süper Mario’yu bilmediğini, bu oyunu oynamadığını söyleyen Oğuz, “Ömür boyu bu koltuklarda kalacak değiliz, siyasi hırsım yok” şeklinde konuştu.

Hakkaniyetten yana olduğunu kaydeden Oğuz, “CTP’li, UBP’li popülizmden uzaklaşın… Partizanlık yapıldı denmesini kabul etmiyorum” dedi.

Komisyona “rant komisyonu” denilmesini de eleştiren Oğuz, şikayette bulunanlarla ilgili kararları değerlendirdiklerini, Kürşat’ın söylediği köylerle ilgili notunu aldığını söyleyerek, “Hayvancıların mağdur edilmesine karşıyım” dedi.

-Arazi kiralayanların sayısı ve kiraladıkları dönümler

Arazileri kiralayanların sayısı ve dönümlerle ilgili rakamları aktaran Oğuz, Gazimağusa’dan 1090 kişiye 62 bin 50 dönüm, Girne’den 593 kişiye 8 bin 93 dönüm, Güzelyurt’tan 713 kişiye 32 bin 814 dönüm, İskele’den 671 kişiye 18 bin 736 dönüm, Lefke’den 172 kişiye 2 bin 275 dönüm, Lefkoşa’dan 383 kişiye 21 bin 280 dönüm olmak üzere toplam 3 bin 622 kişiye, 145 bin 248 dönüm devlet arazisinin tarımsal anlamda kiralandığını kaydetti.

Baybars’ı da yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tarım arazilerinin korunması, özellikle Mesarya konusunda çabuk davranılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, emirnamelerin artı ve eksilerin gördüklerini ifade ederek, üretimin devam ettiği yerlerin yasalarla koruması gerektiğini ifade etti.

Dursun Oğuz, KKTC’nin alt yapıyla ilgili bütünsel planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.