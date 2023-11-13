Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde van araçta yapılan aramada tespit edilen 38 Suriyeli mültecinin ülkeye gelmesine yardım ettikleri belirtilen Mücahit Özmen ve Süleyman Rozymbayev bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların, 11’i çocuk 38 mültecinin 9 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Küçükerenköy'de bulunan Roots Bar'in kuzey kısmındaki sahilden tespit edilemeyen Zodyak tipi bir tekneyle KKTC'ye giriş yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Polis, mültecilerin Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde Mücahit Özmen'in kullanımındaki SJ 417 plakalı Ford Transit marka araç içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mültecilerin geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, bir kısmının öğrenci yurduna, bir kısmının ise cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Polis, Mücahit Özmen ve Süleyman Rozymbayev’in tutuklanarak, haklarınsa soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde her iki zanlının da gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, insan kaçakçılığı suçunun organize ve birden çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir suç türü olduğunu kaydeden polis, meseleyle ilgili yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kimlerle bağlantılı kurduklarını ve mültecileri kimleri aracılığı ile teslim alıp, Yılmazköy’e götürdüklerinin araştırılacağını ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.