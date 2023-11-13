Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çıkan olayda Adem Ozansoy’u bıçakla yaralayan kardeşi Ozan Ozansoy ile babası Serkan Ozansoy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzinler mahkemede baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı. Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçükkaymakllı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımda, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, Serkan Ozansoy’un bu esnada Adem Ozansoy’un başına ve boynuna çakı salladığını, Ozan Ozansoy’un ise öldürmek kastı ile bıçakla Adem Ozansoy’u kaburgasından yaraladığını söyledi. Polis, araya kardeş olan zanlıların annelerinin girmesi ile Ozan Ozansoy’un öldürmeye teşebbüs fiilinden vazgeçtiğini açıkladı. Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, Adem Ozansoy’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, olayda kullanılan çakı ve bıçağın emare alındığını belirtti. Polis, olayın meydana geldiği bölgede öğrenci yurdu bulunduğunu, birçok tanık tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca iki öğrencinin olay anını cep telefonuna kaydettiğini hem bu görüntülerine hem de çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.