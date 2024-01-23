Mozambik'te Ekim 2023'te ülkenin kuzeyinde patlak veren kolera salgınında tespit edilen vaka sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

Mozambik Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakalarının 10 bin 61'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, son 10 günde 800 yeni vaka tespit edildiği, buna karşın kolera nedeniyle ölüm kaydedilmediği belirtildi.

Kolera salgınının en fazla etkili olduğu bölgeler Nampula ve Tete olarak açıklandı.

Mozambik’te 8-12 Ocak'ta 4 ilde bir yaşın üzerinde toplam 2 milyon 268 bin 548 kişiye koleraya karşı aşı yapılmıştı.