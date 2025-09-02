Batı Sudan’daki Marra Dağları bölgesinde meydana gelen büyük bir toprak kayması, bir köyü tamamen yok etti.

TRT Haber’in aktardığına göre Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM), olayda en az bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

SLM lideri Abdülvahid Nur’un açıklamasına göre, 31 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan köyü yerle bir etti.

“İlk bilgilere göre köyün tüm sakinleri yaşamını yitirdi, yalnızca bir kişi sağ kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

Hareket, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler ile uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu. SLM, köyün “tamamen yerle bir olduğunu” duyurdu.

Darfur’un ordu yanlısı valisi Minni Minnavi, heyelanı “bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedi” olarak niteledi ve uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yaptı.

SLM de Marra Dağları çevresine sığınan sivillerin gıda ve ilaç erişiminin yetersiz olduğunu belirterek destek talep etti.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki üçüncü yılına giren iç savaş ve şiddet, uluslararası yardımın bölgeye ulaşmasını büyük ölçüde engelliyor.