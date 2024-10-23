(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut huzurunda görüşülen davadan itham edilerek, hakkındaki mahkumiyet kararı verildi. Yargıç, sanık hakkındaki ceza takdirini ise 25 Ekim tarihine bıraktı. İlgili tarihte Sevinç’in sağlık durumuyla ilgili kapsamlı raporun ele alınacağı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada sanık öncelikle itham edildi. Sanık aleyhine getirilen “dikkatsiz sürüş, KKTC’de geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma ve karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçerek, bir trafik kazasına neden olma” davalarını kabul etti.

İthamın ardından Savcı Şayan Ergülen, kazayla ilgili olguları aktardı.

Savcı, kazanın 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Savcı, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti. Savcı, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti. Savcı,Sevinç’in ameliyat geçirdiğini belirterek, doktor raporunu emare olarak sundu.

Savcı, sanığın trafik siciliyle ilgili raporu da emare olarak sunduktan sonra, sanığın avukatı söz hakkı aldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin genç ve sabıkasız olduğunu, ailesinden uzak tek başına yaşadığını, gayesinin okulunu bir an önce bitirmek olduğunu dile getirdi. Savunma, müvekkilinin karşı tarafın maddi ve manevi olarak tazmin etmek istediğini ve ileride zararları ödeyeceğini dile getirdi.

Yargıç Zehra Yalkut, müştekide kalıcı hasar olup olmadığını sordu. Savcı Ergülen, doktor raporunda müştekiye kırıklardan dolayı vida takıldığının ve bir takım operasyonlar geçirdiğinin yazıldığını söyledi.

Yargıç, sanığın aleyhine getirilen 3 davayı kabul ettiğini belirtti. Yargıç, sanığı yargılandığı 3 davadan suçlu bulup mahkum ettiğini söyledi. Yargıç, sanık hakkındaki ceza kararını açıklamak için ise davayı 25 Ekim 2024 tarihine bırakırken, sanığın o günde kadar tutuklu kalmasına emir verdi.