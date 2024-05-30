MORMENEKŞE KADINLAR BİRLİĞİNE MERSİN'DE BÜYÜK İLGİ

Ergün Yahat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu'nun davetlisi olarak Mersin'de bulunan Mormenekşe Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin 39. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında "Çorabım Kaçmasın" sergisi ve teşgilat filminin lansmanı gerçekleştirildi. Ayrıca, Kıbrıs'a özgü kültürel ürünlerin sergisi de büyük ilgi gördü.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendelli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, KTKD Mersin Şube Başkanı Bilge Tatver, KTKD İzmir Şube Başkanı Mehmet Haksever ve KTKD Antalya Şube Başkanı Vural Önal, Kadınlar Birliği'nin sergisini ziyaret ederek hayranlıklarını dile getirdiler. Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.