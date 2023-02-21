MORMENEKŞE KADINLAR BİRLİĞİNDEN ÖRNEK OLACAK KARAR

Ergün Yahat

Mormenekşe Kadınlar birliği Türkiyede 6 Şubat günü meydana gelen deprem sonrası gerek Türkiye'de yaşanan can kayıpları, gerekse ülkemizde yaşanan can kayıpları sonrasında bu yıl yapılacak olan Enginar Festivalı,ve diğer etkinliklerin yapılmayacağını açıkladı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel yaptıgı açıklamada:

Toplum olarak çok acılı günler yaşıyoruz. Yaşanan, kayıplar hiçbir zaman unutulmayacak. Acılar paylaştıkça azalırmış. Bu zor süreçte birlik olduk, hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet yaslı ailelerine sabırlar dileriz, acıları acımızdır. Mormenekşe, YeniBoğaziçi, Mağusa, bölge halkı. Tüm halkımızı. Türkiyemizde yaşanan deprem hepimizi derinden yaralamıştır. Gerek Türkiye'de gerekse ülkemizde depremde hayatlarını kaybeden canlarımızı unutmak mümkün değil. Bu nedenle Nisan ayında yapmayı planladığımız Mormenekşe Enginar Festivalini ve diğer etkinlikleri erteleme kararı aldık. MORMENEKŞE KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ KOMİTESİ.