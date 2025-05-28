MORMENEKŞE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ YENİ BAŞKANI CEMAL ÇAĞAKANLI OLDU

Ergün Yahat

Mormenekşe Avcılık Atıcılık birliğinin olağan genel kurulu Mormenekşe spor külübü lokalinde gerçekleştirildi.

Divan Başkanı seçilen Mehmetali Onaç başkanlığında faaliyet raporunun okunup aklanması dan sonra tek aday olan Cemal Çağakanlı üyelerin tamamının evet oyu ile yeni başkan seçildi.

Yeni seçilen başkan Cemal Çağakanlı eski başkan Mustafa Awaad ve ekibine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.