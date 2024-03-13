İki yılda 10 milyon euroya, lüks araçlara, villalara ve kripto paralara el konuldu

Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesinin “Suçların Örtbas Edilmesiyle Mücadele Birimi” (MOKAS) tarafından, 2022-2023 döneminde kara para aklama ile ilgili araştırmalar çerçevesinde 10 milyon euro civarında paraya, 9 lüks araca, 4 gayrimenkule ve kripto paralara el konulduğu bildirildi.

Politis “Kara Para Aklama… 10 Milyona, Villalara ve Araçlara El Konuldu” başlıklı haberinde, Meclis Kurumlar Komitesi’nin, Ukraynalı 31 yaşındaki kadının 12 aylık dönemde Güney Kıbrıs’a valizlerle 8 milyon euro taşıdığının ortaya çıkması üzerine bugünkü toplantısında kara para ile mücadelede alınan önlemler konusunu görüşeceğini yazdı. MOKAS’ın bugünkü oturumda kullanılmak üzere Kurumlar Komitesi’ne dün gönderdiği rapordaki verileri aktardı.

Habere göre MOKAS’ın talebi üzerine Rum polisi ve yabancı ülkeler tarafından yapılan tahkikatlar sonucunda 5 milyon 290 bin 938 euro, 4 milyon 753 bin 972 Amerikan Doları ve 15 bin 413 İngiliz Sterlini'ne, 9 lüks araca, bir gayrimenkule ve 90 bin kripto paraya el konuldu.

Bunun dışında MOKAS’ın yabancı ülke makamlarına yardımları ile bir milyon 883 bin 90 euro ve 180 bin 657 Amerikan Doları'na ve üç gayrimenkule el konuldu.