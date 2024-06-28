Parlamentodaki 126 sandalye için 21 parti ve koalisyondan 1336 aday yarışıyor

Moğolistan'da, ülke tarihinin en büyük ve geniş kapsamlı genel seçimi yapılıyor.

Moğol halkı, sabahın erken saatinde yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday, parlamentodaki 126 sandalye için yarışıyor.

Geçen yıl, ülkedeki siyasi çeşitliliği daha iyi yansıtması amacıyla anayasa değişikliğiyle sandalye sayısı 126'ya çıkarıldı. Bunun 78'i seçim bölgelerinden seçilenleri temsil ederken, 48'i nispi temsil sistemiyle parlamentoda yer alacak.

Bu yıl adayların yüzde 39'u kadın oldu ve bu durum Moğolistan'ın seçim tarihindeki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Kadınlar için yüzde 30 kota oluşturuldu, bunun 2028'e kadar yüzde 40'a çıkarılması planlanıyor.

Seçimde, yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanabilecek. Bu yıl, Moğolistan dışında yaşayan 13 bin 95 Moğol oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Bu rakam, 2012'den 4 bin 279 daha fazla.

Otomatik "kara kutu" oylama sistemi sayesinde sandıkların kapanmasından kısa süre sonra resmi olmayan ilk sonuçlar, Merkezi Seçim Komisyonunca açıklanacak.