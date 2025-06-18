Mısır, bölgenin kaosa sürüklenmesini önlemek için İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması ve gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati telefonda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İsrail ile İran arasında artan askeri gerginliğin ardından bölgede yaşanan gelişmeler ve bunun bölgesel ve uluslararası barışa ve güvenliğe yansımaları ele alındı.

Ayrıca, çatışmanın daha da büyümesini ve yayılmasını önlemek için tırmanışın kontrol altına alınması ve ateşkesin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması ve gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Tahran, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından 13 Haziran'da ABD ile nükleer görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.