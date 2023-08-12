09.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Doğancı’da bulunan bir ikametgahta misafir olarak bulunan O.K.(K-53), ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabı içerisinde muhafaza edilen muhtelif ebatlardaki toplam 22 adet cumhuriyet altını ile 4 adet yüzüğü ve 5000 TL nakit parayı çalmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu altınlar ve nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.