Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğancı’da misafir olarak bulunduğu evden para ve altın çalan 53 yaşındaki Olcay Karaçoban, şikâyet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Doğancı’da misafir olarak bulunduğu G.M.’nin ikametgâhın yatak odası içerisine girerek, elbise dolabının içerisinde muhafaza edilen 22 adet muhtelif ebatlarda Cumhuriyet altınını ve 50 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, G.M.’nin bir gün sonra soyulduğunu anladığını, şikayetçi olması ve zanlıdan şüphelendiğini söylemesi üzerine, zanlının evinde arama yaptıklarını açıkladı. Polis, önceki gün yapılan aramada çalınan altınların ve paranın bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının henüz ifade vermediğini belirten polis, 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.