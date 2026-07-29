Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Metodoloji ve güven yaratıcı önlemlerle ilgili hazırlıkların ardından 5+1i toplamayı hedefliyoruz” dedi.

Guterres, 5+1 formatında görüşmeye somut adım olmadan gidilmesini arzu etmediklerini dile getirerek, “Belirlenen bir tarih yok en hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla yapılan üçlü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.