Minareliköy'de uyuşturucu baskını: İki zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 25 gram hintkeneviri ile yakalanan Yusuf Çamlıca ile uyuşturucu madde verdiği iddia edilen Emre Sürünür bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Kermeoğlu, 16 Mart 2024 tarihinde 17:15 - 18:30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy Lefkoşa’da sakin Zanlı Yusuf Çamlıca’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının konu maddeyi Dereboyu’nda Emre Sürünür’den 27 Ocak’ta 28 gram olarak 14 bin TL’ye satın aldığı beyanı söyledi. Polis, Sürünür’ün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı Sürünüer’ün suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, Sürünür’ün ifadesinde söz konuş tarihte Dereboyu’na gitmediğini söylediği ancak kenara görüntülerinde gittiğinin görüldüğünü açıkladı. Polis, Çamlıca’nın aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini ancak Sürünür’ün kabul etmediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.