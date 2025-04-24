Minareliköy'de meydana gelen motosiklet kazasında 35 yaşındaki Ali Minnoş hayatını kaybetti.
Polisin açıklamasına göre, kaza, Fırat Atamtürk'ün (E-37), yönetimindeki ZD 122 plakalı motosikletle seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip, bir evin bahçe duvarına çarpması sonucunda meydana geldi
Motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Atamtürk ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.