Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG İskenderun (A-1600), 17-21 Eylül arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.

GKK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü saat 08.00’dan itibaren TCG İskenderun (A-1600)’da bulunan öğrenciler tarafından Gazimağusa Halkı, Gazimağusa Limanı önlerinde denizcilere özgü çimariva selamı ile selamlanacak, 11.00-11.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edilecek ve daha sonra İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapılacak.