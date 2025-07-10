Mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmalara yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası (KTMMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törende protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve KTMMO Başkanı Ayer Yarkıner imza koydu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Oda bünyesindeki meslek alanlarında eğitim, belgelendirme, öğretmenlerin mesleki gelişimi, meslek standartlarının oluşturulması ve ortak seminerlerin düzenlenmesi gibi alanlarda iş birliği yapılacak. Ayrıca Makine Mühendisleri Odası tarafından, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nde açılan “Asansör Bakım Dalı” için asansör eğitim seti desteği sağlanacak.

-Çavuşoğlu: “Gençlerimizin iş hayatına daha donanımlı şekilde adım atmalarını hedefliyoruz”

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek odalarının meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı koymasının önemli olduğunu belirtti.

“Bu iş birlikleri sayesinde kaynakların daha etkin kullanılmasını, gençlerimizin iş hayatına daha güçlü ve donanımlı bir şekilde adım atmalarını hedefliyoruz.” diyen Çavuşoğlu, yerli istihdamın artırılması, öğrencilerin mesleğe yönlendirilmesi ve eğitim-istihdam ilişkilerinin güçlendirilmesi adına bu gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Yeniceköy’de açılması planlanan Otomotiv Meslek Lisesi’nin çalışmalarına Makine Mühendisleri Odası’nın da katkı koyacak olmasının iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

-Yarkıner: “Meslek liselerinde eğitim simülasyonlarıyla katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

KTMMO Başkanı Ayer Yarkıner ise, imzalanan protokolün ülkenin ihtiyaçlarına yönelik somut bir adım olduğunu belirterek, “Kendi laboratuvarlarımız olsa da meslek liselerinde eğitim simülasyonları kurarak öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

İş kazaları ve trafik kazalarının önemli bir kısmının insan hatasından kaynaklandığına da dikkat çeken Yarkıner, üçüncü ülkelerden gelen operatörlerin çoğunlukla yeterli eğitim almadan çalışmaya başladığını söyledi.

Yarkıner, bu kapsamda, teknik liselerden mezun olan öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda yetki belgelerinin ücretsiz verilerek iş hayatına kazandırılmalarını amaçladıklarını ifade etti.