Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) arasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci taşımacılığına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta imzalanan protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KTTTB Başkanı Bekir Akandere imza koydu.

Protokol çerçevesinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde öğrenci taşımacılığı, ilgili birlikler tarafından devam ettirilecek.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, öğrenci taşımacılığını aksatmadan, taşımacıların emeklerini ve ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden hareket ederek, yaptıkları görüşmelerin sonucunda protokole imza koyduklarını belirtti. Çavuşoğlu, gösterdikleri iş birliğinden dolayı Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ne teşekkür etti.

Kimseyi mağdur etmek istemediklerini ancak eğitimin de aksamadan devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu doğrultuda imzalanan protokolden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

-Akandere

KTTTB Başkanı Bekir Akandere ise, eylül ayında başlayan öğrenci taşımacılığını daha önce yaptıkları görüşmelere bağlı olarak bir noktadan başlatmak, kayıt altına almak ve yaşanan tıkanıklığı gidermek adına protokole imza koyduklarını söyledi.

Gerekli sözleşmelerin yapılarak, taşımacıların hak edişlerinin taraflarına aktarılması için gerekli her şeyi yaptıklarını ifade eden Akandere, imzalanan protokol ile sözleşmelerinin önünün açıldığını belirtti.

Protokolün tüm taşımacılara hayırlı olmasını temenni eden Akandere, yaşanacak artışlara bağlı olarak protokolün yeniden ele alınabileceğini kaydetti.