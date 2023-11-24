Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılmaları planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verildi.

Paylaşılan listedeki Filistinli esirlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

- Çocuklar: Yusuf Ata / Ramallah, Kusay Ahmed / Beytüllahim, Cibril Gassan Cibril / Kalkilya, Muhammed Ebu Receb / El Halil

Ahmed Ebu Nuaym / Ramallah, Bera Rabai / El Halil, İbban Hammad / Kalkilya, Mutez Ebu Aram / El Halil, İyad Hatib / Doğu Kudüs, Leys Osman / Ramallah, Muhammed Derviş / Ramallah, Cemal Berahime / Eriha, Cemal Ebu Hamdan / Nablus, Muhammed Turabi / Nablus, Abdurrahman Rızk / Doğu Kudüs".

Kadınlar: "Revvan Ebu Matar / Ramallah, Merih Bekir / Doğu Kudüs, Melek Süleyman / Doğu Kudüs, Amani Haşim / Doğu Kudüs, Nihayet Savvan / Doğu Kudüs, Feyruz el-Bev / Doğu Kudüs, Tahrir Ebu Seriyye / Nablus, Filistin Necm / Nablus, Vela Tanca / Tulkerim, Meryem Arafat / Nablus, Esil et-Titi / Nablus, Ezhar Assaf / Doğu Kudüs, Ragad el-Fenni / Tulkerim, Fatıma Bedir / Doğu Kudüs, Ravza Acime / Beytüllahim, Sara es-Suvise / Nablus, Fatıma Şahin / Beytüllahim, Semira el-Hirbavi / Doğu Kudüs, Semah Suf / Kalkilya, Fatıma Ebu Şellal / Nablus, Hanan e-Bergusi / Ramallah, Fatıma Amarine / Cenin Zeyna Abdu / Doğu Kudüs, Nur et-Tahir / Nablus".

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.